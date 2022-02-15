Следователи назвали возможные причины крушения Ан-2 на Камчатке

ТАСС, 15 февраля. Следствие рассматривает в качестве причин крушения самолета Ан-2 на Камчатке ошибку пилотирования и технические неисправности, сообщила во вторник пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следствие рассматривает две версии произошедшего: ошибка пилотирования и технические неисправности судна", - говорится в сообщении.

11 февраля частный легкомоторный самолет Ан-2 при совершении рейса в село Тымлат Карагинского муниципального района, имея на борту двух членов экипажа, через некоторое время после взлета потерпел крушение рядом с селом Коряки Елизовского муниципального района. Два человека погибли. Самолет принадлежал компании "Камчатский кречет". Возбуждено уголовное дело.

Следственная группа с участием представителей комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия. Кроме того, по уголовному делу допрошены родственники погибших и авиатехники, которые проводили техническое обслуживание Ан-2 перед вылетом. В аэропорту вылета изъяты образцы топлива, по которым назначена химическая экспертиза, проведены выемки метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, летной и технической документации на самолет и членов экипажа, переговоров диспетчеров и членов экипажа, проходивших во время полета, также следователи истребовали документы в отношении компании, самолета и членов экипажа об авиационных происшествиях и привлечении их к административной ответственности.