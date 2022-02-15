СК начал проверку по факту аварийной посадки Ан-26 в Иркутской области

ИРКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-26 в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом АН-26-100. В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета", - говорится в сообщении.

На борту были 14 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиры Ан-26 вылетели до места назначения запасным бортом. Самолет не поврежден, сейчас он находится в аэропорту Усть-Кута. По предварительным данным, причиной посадки стала утечка масла в одном из двигателей. Создана комиссия по установлению причин неисправности двигателя.

Как сообщал ТАСС, самолет выполнял рейс Иркутск - Усть-Кут - Ербогачен. В районе аэропорта Усть-Кута сработала сигнализация о течи масла правом двигателе. Посадка прошла благополучно.