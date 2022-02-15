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В Красноярском крае мужчину задержали за кражу из ювелирного магазина на 2,9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в течение суток задержали мужчину, который подозревается в краже ювелирных изделий из магазина в поселке Солнечный в Красноярском крае стоимостью 2,9 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно в ювелирном салоне, проник в помещение и похитил украшения. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба составила около 2,9 млн рублей. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели место происшествия и обнаружили след от обуви и отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника.

"Дактилоскопическое исследование позволило оперативно установить его личность. В результате проведенных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 28-летний молодой человек, ранее судимый за имущественные преступления. Похищенное изъято", - сказала Волк. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый арестован.

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