В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, застрелившему водителя автобуса у метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил обвиняемого в убийстве водителя микроавтобуса, совершенного у городской станции метро в декабре 2020 года, к 12 годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"Вину в совершенных преступлениях фигурант полностью признал, с его участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Приговором Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 12 лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

24 декабря 2020 года у станции метро "Уралмаш" в Екатеринбурге был застрелен водитель микроавтобуса. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 4 марта 2021 года правоохранительные органы задержали в Курганской области фигуранта дела. Им оказался мужчина, работавший в охранном предприятии.