В Тюмени пять человек пострадали в ДТП

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Пять человек, среди которых четырехмесячный ребенок, пострадали при столкновении большегруза и легкового автомобиля в Тюмени. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"На пересечении объездной дороги Тюмени и улицы Теплотехников столкнулись большегруз Scania и Nissan Almera. Предварительно, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки. Травмированы пять человек - водитель и четверо пассажиров автомобиля Nissan. Водителю легкового автомобиля медики оказали помощь на месте ДТП, четыре человека - четырехмесячный ребенок и трое взрослых - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, ребенок перевозился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери.