{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с автобусом в Иванове пострадали два человека

По данным полиции, в автобусе находилось более 20 пассажиров

ТАСС, 15 февраля. Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Иванове. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"В Иванове на улице 1-й Отрадной произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и автомобиля Audi, который при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и столкнулся с автобусом. Пострадали водитель иномарки и кондуктор автобуса", - сообщили в пресс-службе, отметив, что данные по числу пострадавших уточняются.

По данным полиции, в момент столкновения в автобусе находилось более 20 пассажиров.

Теги
РоссияИвановская область
Мосгорсуд оставил в силе приговор девушке, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми
Прокуратура просила ужесточить наказание
Читать полностью