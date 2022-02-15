Суд отправил под домашний арест бывшего руководителя завода станков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд в Новосибирске отправил под домашний арест бывшего директора и основного акционера завода "Тяжстанкогидропресс" Николая Степакина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд оставил без удовлетворения ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшим руководителям ПАО "Тяжстанкогидропресс", - сказали в суде.

Степакин отправлен под домашний арест до 3 апреля. Второму фигуранту уголовного дела Виктору Арановскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на этот же срок, его освободили из-под стражи в зале суда.

Двое бывших руководителей завода были задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее сообщали в УФСБ по региону, с 2016 по 2020 год фигуранты без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО "Тяжстанкогидропресс" выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.

О ситуации на заводе

Весной прошлого года предприятие отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплат. В июле региональные власти сообщили, что завод погасил задолженность по зарплатам, выплатив с начала года 35 млн рублей.

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" была приостановлена на 90 дней на основании решения суда по предписанию пожарной инспекции. Тогда же Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности (Сиброспрофпром) обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить и восстановить работу одного из крупнейших в РФ производителей станков.