В Москве двое мигрантов изнасиловали женщину

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Двое мигрантов из Средней Азии напали на женщину на востоке Москвы и изнасиловали ее, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Двое мигрантов, работающих дворниками, находясь в нетрезвом состоянии, напали на женщину на Вешняковской улице и изнасиловали ее", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова сообщила ТАСС, что расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин 29 и 40 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершенное группой лиц"). Следствие ходатайствует об их аресте.

Их задержали на месте преступления, после того как очевидцы услышали крики жертвы и обратились в полицию.