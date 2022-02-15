Начальника колонии и его сообщников осудили условно в Башкирии за хищение бюджетных денег

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Начальник исправительной колонии №21 в Стерлитамаке, его заместитель и сообщница осуждены условно на сроки от одного года до трех лет за хищение свыше 320 тыс. рублей из бюджета учреждения путем заключения фиктивных контрактов на приготовление пищи сотрудникам, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии во вторник.

"Суд приговорил всех фигурантов к условным срокам лишения свободы. Бывшему начальнику колонии назначено три года с испытательным сроком на два года, его заместителю - два года с испытательным сроком на тот же срок, а их сообщница приговорена к одному году лишения свободы с испытательным сроком на шесть месяцев. Также бывшему начальнику колонии запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах федеральной службы исполнения наказания и правоохранительных органах в течение двух лет", - сказано в сообщении.

"Начальник учреждения заключил с женщиной три фиктивных госконтракта на оказание услуг по приготовлению пищи для сотрудников исправительного учреждения на общую сумму 225 тыс. рублей, которые были оплачены в полном объеме. В действительности, свои обязанности женщина не выполняла, а приготовлением пищи для сотрудников колонии занимались отбывающие наказание осужденные. Похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по своему усмотрению, в личных целях. В результате преступных действий злоумышленников бюджету исправительного учреждения с учетом обязательных социальных отчислений причинен ущерб на общую сумму свыше 328 тыс. рублей", - добавили в СК.

Подсудимые признали вину и возместили причиненный ущерб. Также следователем в адрес УФСИН России по Республике Башкортостан внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших преступлениям.