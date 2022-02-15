Прокурор просит от семи до 13 лет фигурантам дела о ссоре в родительском чате в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Прокурор в ходе прений сторон по делу об убийстве мужчины после ссоры в родительском чате в Волгограде просит приговорить фигурантов на сроки от семи до 13 лет лишения свободы. Об этом во вторник сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Государственное обвинение предложило назначить основному фигуранту наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сестре - семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его шурину - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала она, добавив, что следующее заседание по делу состоится 22 февраля.

Дело в отношении жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга вызвало широкий общественный резонанс. Арсен Мелконян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством. Его сестре Анне инкриминируется подстрекательство, а супругу обвиняемой - Арману Смбатяну - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Подсудимые Арсен Мелконян и Арман Смбатян находятся под стражей, в отношении Анны Мелконян избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. С 24 октября 2020 года Мелконян содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области.

По версии следствия, 23 октября 2020 года в родительском чате в мессенджере произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице.