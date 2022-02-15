{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фабрике динамита в Польше произошел взрыв

Пропали два человека

ВАРШАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели в Польше не смогли найти двух сотрудников фабрики динамита, где в понедельник вечером произошел мощный взрыв. Об этом сообщила во вторник владеющая фабрикой компания NitroErg.

"Сейчас шансы найти живых, к сожалению, невелики", - указали в компании.

Двое сотрудников фабрики в возрасте 32 и 43 лет после взрыва не явились на общий сбор. Была организована спасательная операция, но поисковикам так и не удалось их найти.

Взрыв на фабрике динамита в польской местности Крупский-Млын на юге страны произошел в ходе технологического процесса смешивания 800 кг нитроглицерина. Взрыв на заводе был слышен в радиусе нескольких десятков километров. Одно из производственных зданий было полностью разрушено. Небольшие очаги возгорания после детонации были быстро потушены.

Обстоятельства случившегося выясняют эксперты, делом также занимается прокуратура.

Теги
Польша
Мосгорсуд оставил в силе приговор девушке, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми
Прокуратура просила ужесточить наказание
Читать полностью