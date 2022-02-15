Мосгорсуд оставил в силе приговор девушке, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил без изменения приговор осужденной на пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой за ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Прокуратура просила ужесточить Башкировой наказание и приговорить к шести годам колонии общего режима.

В ноябре 2021 года Башкирова признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9-месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.