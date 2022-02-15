В Петербурге сотрудника полиции задержали по подозрению в пытках электрошокером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств возбуждено в Петербурге в отношении сотрудника полиции. В ноябре 2021 года он использовал электрошокер в отношении задержанного по статье о мелком хулиганстве. Полицейский в настоящее время задержан, трое его сослуживцев проходят по делу свидетелями, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время подозреваемый задержан, он является сотрудником одного из отделов полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, инцидент с превышением полицейскими полномочий произошел 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. По версии юриста, в тот день потерпевший Хачик Джоргнцян с компанией друзей вышел из ресторана на Комендантском проспекте, где их задержали полицейские. "В служебном автомобиле Джоргнцяна дважды ударили в живот электрошокером, хотя он не сопротивлялся", - пишет Чиков и утверждает, что "избиение продолжилось в 86-й отделе полиции УМВД Приморского района Петербурга", куда полицейские доставили задержанных. Позже потерпевшего с ушибами головы и ожогами живота, грудной клетки и спины отпустили из отдела полиции. Молодому человеку и одному из его друзей выписали штраф 500 рублей за мелкое хулиганство. Чиков отметил, что всех задержанных полицейских потерпевший опознал.

Официальным комментарием следственных органов ТАСС не располагает.