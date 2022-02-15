В Тбилиси на газопроводе произошла авария

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 16 тыс. абонентов, в том числе здания МИД, Верховного суда, Службы госбезопасности и Специальной службы государственной охраны, остались без газоснабжения из-за аварии на газопроводе. Об этом во вторник говорится в сообщении столичной газораспределительной компании Tbilisi Energy.

"Из-за аварии, которая произошла на газопроводе, для 16 тыс. абонентов прекращена подача газа. Мы сообщаем, что подача газа прекращена с 10:00 (09:00 мск) 15 февраля", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что газоснабжение прекращено в районах Ваке и Мтацминда. Без газа остались также здания тбилисского городского собрания, посольства Италии, Академии наук Грузии, Института Гете, Художественной академии имени Аполлона Кутателадзе и Дома кино.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий аварии. Поэтапно возобновить подачу газа планируют с 18:00 (17:00 мск). Полностью работы завершат к 18:00 в среду, 16 февраля.