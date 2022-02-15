В Самаре возбудили дело о попытке контрабанды за рубеж запчастей к танкам

САМАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чапаевска Самарской области, который попытался отправить запчасти к танкам Т-72 и Т-90 за границу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

"В результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя города Чапаевска, причастного к контрабанде изделий военного назначения за границу. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 226.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Житель Чапаевска умышленно незаконно задекларировал и попытался отправить за рубеж запчасти к танкам Т-72 и Т-90, которые относятся к типу оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники. Осуществить преступный умысел злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.