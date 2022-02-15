В Сочи мужчина фиктивно прописал в своем доме более 100 иностранцев

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Полицейские выявили факт незаконной регистрации более сотни иностранных граждан в одном домовладении в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Во время обхода административного участка в микрорайоне Макаренко города Сочи участковые уполномоченные полиции для проверки документов остановили несколько граждан. Оказалось, что у приезжих один и тот же адрес регистрации, при проверке которого полицейские установили, что в одном и том же домовладении прописаны 115 иностранцев, которые в нем не проживают", - говорится в сообщении.

В отношении ранее судимого собственника дома возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина"). Ему грозит до трех лет лишения свободы.