ФСБ требует арестовать за госизмену жителя Плесецка

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи ФСБ требуют арестовать жителя поселка Плесецк Архангельской области по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, куда поступило ходатайство следственных органов.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", - сказали в суде, не уточнив иных деталей.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемый проживает неподалеку от космодрома в Плесецке. Как следует из открытых данных, Намазов некоторое время имел статус индивидуального предпринимателя.