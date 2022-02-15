Суд по жалобе на оборотный штраф Meta Platforms прервали из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы во вторник из-за анонимного сообщения о минировании прервал заседание по рассмотрению жалобы о наложении оборотного штрафа на компанию Meta Platforms (прежнее название Facebook Inc.) на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Во время рассмотрения жалобы Meta Platforms в суд поступила информация о его минировании. В связи с этим из здания была проведена эвакуация, а само заседание прервано. После завершения проверки заседание будет возобновлено", - сказали в пресс-службе.

Роскомндазор после вынесения неоднократных предупреждений и взысканий через суд штрафов составил протокол за повторный отказ удалить запрещенный контент, позволяющий наложить оборотный штраф на компании Google и Meta Platforms. В ведомстве заявили, что рассматривают возможность подачи аналогичного иска и к Twitter. Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.

27 декабря 2021 года суд признал Meta Platforms виновной в неоднократном отказе удалить запрещенную информацию и наложил оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей. Компания подали на это решение апелляционную жалобу.