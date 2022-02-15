Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве профессора Воронежского госуниверситета

ТАСС, 15 февраля. Воронежский областной суд во вторник приговорил к 21 году лишения свободы аспиранта Дмитрия Быковского за убийство и расчленение профессора Воронежского госуниверситета, его подельник Александр Харламов получил 19 лет тюрьмы. Об этом во вторник сообщает прокуратура Воронежской области.

"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновным наказание: Быковскому в виде 21 года лишения свободы и ограничением свободы после освобождения на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Харламову - в виде в виде 19 лет лишения свободы и ограничением свободы после освобождения на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2020 года обвиняемые пришли домой к 57-летнему профессору кафедры химии Воронежского госуниверситета, заранее договорившись о нападении на него с целью хищения денег. Мужчина был знаком с одним из фигурантов, открыл им дверь, после чего они напали на него, прижали платок с химраствором и связали. Потерпевший потерял сознание и впоследствии умер на месте.

"В ходе судебного следствия гособвинителем было обращено внимание на то, что Быковский являлся давним другом погибшего профессора Кузнецова, занимался научной работой под его руководством на кафедре высокомолекулярных соединений и коллоидов химического факультета ВГУ, что не помешало ему хладнокровно спланировать и в дальнейшем осуществить несколько преступлений в отношении Кузнецова, убить его", - подчеркнули в прокуратуре.

Нападавшие похитили у него имущество и деньги на сумму почти 2 млн рублей. После убийства профессора фигуранты дела расчленили тело мужчины, поместили его части в контейнеры с раствором соляной кислоты и хлора и хранили на балконе в квартире одного из обвиняемых.