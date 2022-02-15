У депутата Воронежской городской думы Пинигина проводят обыски

ТАСС, 15 февраля. Представители правоохранительных органов проводят обыски у депутата Воронежской городской думы Алексея Пинигина. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Есть неофициальная информация, что да - проводятся обыски", - сообщил собеседник агентства, отметив, что речь идет о депутате Алексее Пинигине.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что кроме обысков у депутата правоохранительные органы также проводят следственные действия в Воронежской городской думе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы, обыски и следственные мероприятия в здании не проводились.

Согласно данным, размещенным на сайте гордумы, Пинигин входит в состав постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям, а также постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям. Он также занимает должность директора Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области.