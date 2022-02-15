Председателя ТСЖ в Твери арестовали после травмирования ребенка при падении наледи с крыши

ТАСС, 15 февраля. Суд в Твери по ходатайству следователей арестовал председателя товарищества собственников жиля (ТСЖ) "Волоколамка, 23" из-за падения наледи с крыши дома на ребенка, получившего многочисленные травмы. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Тверской области.

"С учетом позиции помощника прокурора Московского района города Твери суд избрал в отношении ранее судимого 46-летнего председателя ТСЖ "Волоколамка, 23" меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

По данным следствия, днем 11 февраля с крыши дома №23 на Волоколамском проспекте на ребенка 2011 года рождения упали снег и наледь, в результате чего он получил многочисленные телесные повреждения, в том числе и травму головы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. "По состоянию на 11 февраля своевременно не производилась очистка крыши здания от снега и наледи", - добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ.