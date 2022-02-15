Суд не нашел противоречий в новом деле Навального и отказался вернуть его прокурору

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник отказал в возвращении прокурору для устранения нарушений нового дела в отношении Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС с выездного заседания суда, проходящего в исправительной колонии во Владимирский области, где отбывает наказание Навальный.

"В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении дела прокурору отказать", - огласила постановление судья.

В обоснование ходатайства защита утверждает, что обвинительное заключение составлено с противоречиями, и в своем нынешнем виде материалы не могут быть рассмотрены судом. "Сам следователь в материалах дела пишет, что хищение проводилось Навальным у неограниченного круга лиц <...> двумя разными взаимоисключающими способами - одновременно путем злоупотребления доверием и путем обмана. Защита считает, что в таком виде рассматривать дело нельзя, и просит вернуть его прокурору для устранения противоречий", - обратился к суду адвокат Вадим Кобзев.

Гособвинитель возразила против приостановки слушаний дела, сочтя предоставленные для рассмотрения материалы непротиворечивыми и составленными согласно нормам закона. "Изучив обвинительное заключение, обвинение пришло к выводу, что оно соответствует нормам закона, а препятствий для рассмотрения дела не имеется", - отметила прокурор.

Защита также просила суд перенести слушания из здания исправительной колонии, разрешить пронести ноутбуки для работы с материалами дела и позволить Навальному участвовать в процессе не в униформе заключенного, а в гражданской одежде. Суд отказал в удовлетворении всех трех ходатайств.

Выезд в колонию

Слушания по новому делу в отношении Навального начались в условиях повышенных мер безопасности. Подъезд к колонии был заблокирован нарядом ДПС, на территории учреждения дежурили бойцы спецназа. На заседание явилось около 100 журналистов, предварительно аккредитованных Мосгорсудом. На территорию колонии их конвоировали под наблюдением охраны, вещи досматривались кинологами. Непременным условием прохода для журналистов стало соблюдение санитарных норм, в частности мытье рук жидким мылом.

На слушания приехала жена Навального Юлия, которая накануне в социальных сетях писала о том, что заседание назначено на день ее свидания с мужем. Отвечая на вопрос судьи, Навальный сообщил, что в настоящее время обучается работе в швейном цехе.

Новые обвинения

Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело о мошенничестве было возбуждено более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией).

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.