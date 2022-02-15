Грузовой автомобиль застрял на трамвайных путях на северо-западе Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Трамваи маршрутов № 6, 15, 28, 30, 31 задерживаются на Авиационной улице в Москве из-за грузового автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Авиационной улице (в районе остановки "Пехотная улица") из-за застрявшего на путях грузового автомобиля задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31", - говорится в сообщении.

Маршруты трамваев временно изменены.

"Напоминаем всем водителям автомобилей - будьте внимательны возле трамвайных путей. Не выезжайте на них там, где это делать запрещено", - добавляется в публикации.