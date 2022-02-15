СК возбудил дело по факту организации экстремисткой организации в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Деятельность экстремисткой организации прекращена в Ульяновской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание в Ульяновской области по факту организации экстремистской организации и трех заключенных, принимавших активное участие в ее деятельности (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2020 года на территории исправительной колонии №10 в Ульяновской области была организована ячейка движения "АУЕ", деятельность которого в 2020 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны. Участниками организации пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, находящимся в местах лишения свободы.

Преступная деятельность пресечена в результате совместных мероприятий управлений Следственного комитета, МВД и Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области.

Следствие провело обыски в исправительной колонии, в ходе которых обнаружены запрещенные предметы - ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты и другие запрещенные предметы. Были также изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности и наличии криминальной субкультуры. На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.