На Алтае возбудили дела о незаконной массовой вырубке кедров после жалоб местных жителей

ТАСС, 15 февраля. Уголовные дела о незаконных рубках кедров и повреждении пихт возбудили в Республике Алтай после жалоб жителей села Бийка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник. Прокуратурой выявлена незаконная рубка кедров на 11 млн рублей.

"Природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям представителей местной общины коренных малочисленных народов, главы Бийкинского сельского поселения, а также по публикациям в СМИ о незаконной заготовке древесины. Проверена деятельность шести лесозаготовителей, а также Турочакского лесничества при рубке древесины. Выявлена незаконная рубка кедра на сумму около 11 млн рублей, а также незаконная рубка и повреждение лесных насаждений, не отведенных для заготовки, - пихт на сумму свыше 73 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Около двух недель назад жители села Бийка в соцсети обратились к главе региона Олегу Хорохордину, в региональное Минприроды, республиканскую прокуратуру и администрацию района с заявлением о массовых вырубках кедра.

Прокуроры установили нарушения правил использования лесов, требований пожарной и санитарной безопасности, в том числе загрязнение отходами производства, повреждение деревьев автотранспортом, снятие и перемещение плодородного слоя почвы. Прокуратура внесла представления в адрес шести лесозаготовителей и Турочакскому лесничеству. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 39 человек, в отношении пяти лесозаготовителей возбуждены 28 дел об административных правонарушениях. По материалам проверки в отношении двух лесозаготовителей также возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").