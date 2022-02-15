В Москве эвакуировали восемь районных судов из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Восемь районных судов Москвы были эвакуированы во вторник из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сегодня в Нагатинский, Пресненский, Дорогомиловский, Останкинский, Замоскворецкий, Измайловский, Таганский и Бабушкинский районные суды Москвы поступили сообщения о минировании", - сказала представитель суда. Сотрудники и посетители были эвакуированы. После проверки суды возобновили работу, угроза оказалась ложной.

Ранее в пресс-службе Таганского суда сообщали, что из-за анонимного сообщения о минировании было прервано заседание по рассмотрению жалобы о наложении оборотного штрафа на компанию Meta Platforms (прежнее название Facebook Inc.).