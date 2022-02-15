В Калмыкии вынесли приговор организаторам нелегальных казино

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Суд в Калмыкии признал восьмерых местных жителей виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Организатор приговорен к 2,5 годам колонии, остальные фигуранты получили от полутора до двух лет условно, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Организация и проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны"). Приговором суда организатору <…> назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей, трем фигурантам - в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, остальным четверым подельникам - в виде 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в апреле прошлого года силовики пресекли в Калмыкии деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной организаций азартных игр на территории Элисты, было возбуждено дело. В состав преступного сообщества входило восемь человек, в том числе организатор. По данным следствия, с октября 2019 года по октябрь 2020 года они организовали и проводили незаконные азартные игры в помещении бывшего клуба "Богдо" и в одном из жилых коттеджей. Доход от преступной деятельности составил более 11 млн рублей.