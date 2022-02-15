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Замдекана факультета права ВШЭ Ларичева задержали по подозрению в растрате

Следователи МВД намерены добиваться заключения Александра Ларичева под стражу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Замдекана факультета права ВШЭ Александр Ларичев задержан по подозрению в крупной растрате, следователи МВД намерены добиваться его заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Замдекана факультета права Высшей школы экономики задержан. Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана", - сказал собеседник агентства.

В Тверском районном суде Москвы ТАСС подтвердили, что получили ходатайство следствия об избрании меры пресечения Александру Ларичеву в виде заключения под стражу, отказавшись от других комментариев.

Согласно информации на сайте ВШЭ, Ларичев занимает должность замдекана факультета права по научной работе с 2020 года. Ранее он занимал должность заведующего кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС, а также работал во Всероссийском государственном университете юстиции.

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