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Ребенок умер в школе в Москве, съев таблетку от сердца

Один из детей принес препарат в школу и дал попробовать другим

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ребенок принес медицинский препарат от сердца в школу и съел его вместе с другими школьниками. Один из детей умер от внезапно возникшей сердечной недостаточности, другой находится в больнице. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"14 февраля несовершеннолетний получил доступ к медицинскому препарату, после чего пришел с ним на территорию образовательного учреждения, расположенного на севере Москвы, где употребил совместно с другими учениками. В результате употребления указанного медицинского препарата у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия. Еще один из учеников госпитализирован в городскую больницу", - сказала Иванова.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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