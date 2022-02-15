Навального обвиняют в создании экстремистских организаций и хищении пожертвований

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель во вторник на выездном заседании Лефортовского суда Москвы суда по новому делу в отношении Алексея Навального заявила о существовании сговора во главе с подсудимым, целью которого была незаконная смена власти, а также хищение пожертвований, поступавших на счета подконтрольных им юридических лиц, передает корреспондент ТАСС из покровской колонии, где проходит заседание.

"Навальный и иные лица действовали с корыстным и экстремистским умыслом, похитив для использования на личные цели поступившие добровольные пожертвования", - заявила гособвинитель.

Обвинение намерено доказать в суде, что Навальный совершил четыре эпизода мошенничества при руководстве Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и распределении средств, поступивших на его счет в виде пожертвований. "Навальным и иными лицами были созданы подконтрольные им юридические лица, которые под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность", - сказала прокурор.

Гособвинение, основываясь на выводах следствия, считает, что хищения производились по заранее разработанному плану, а такие публичные цели, как участие Навального в выборах президента РФ, были лишь прикрытием для сбора пожертвований и расходования их на личные цели и ведение экстремистской деятельности.

Новые обвинения

В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных ФБК в качестве пожертвований.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.