В Узбекистане задержали грузовик с 230 кг героина, следовавший из Таджикистана в Россию

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана задержали следовавший через территорию республики из Таджикистана в Россию грузовой автомобиль, в котором находилось 230 кг героина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГТК республики.

По ее данным, на таможенном посту "Айбек" при досмотре грузовика, который по документам перевозил более 20 тонн хлопкового волокна, в тайниках было обнаружено 232 полиэтиленовых пакета с порошком белого цвета. "Проведенный анализ показал, что в пакетах находится героин общим весом 229 кг 719 граммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что отправители преступного груза приняли меры, чтобы скрыть исходящий от него запах героина, на который реагируют служебные собаки.

Эксперты полагают, что стоимость изъятой партии героина в Европе достигает $12-14 млн.

Ранее сообщалось, что предыдущую крупную партию наркотиков, в том числе гашиша, опия и героина, весом 156 кг узбекистанские таможенники задержали в конце предыдущего года. Та партия также перевозились из Таджикистана в Россию и была спрятана в автомобиле, перевозившем виноград.

Как отмечают в правоохранительных органах, по территории Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут", по которому наркотики из Афганистана через Таджикистан доставляются в РФ и далее в Европу.