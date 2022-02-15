В Воронеже капитана осудили условно по делу об избиении и доведении до суицида солдата

ТАСС, 15 февраля. Суд приговорил к условному сроку капитана запаса Прохорова, который обвинялся в доведении рядового до самоубийства, и признал его виновным в превышении должностных полномочий. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, пункт "в" исключен из обвинения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности на государственной службе и органов местного самоуправления также сроком на два года без воинского звания", - сказали в пресс-службе.

В феврале 2019 года Прохоров, являясь начальником рядового Цымбала, через единичные угрозы и физическое насилие велел ему найти спиртные напитки, пропавшие из машины обвиняемого, и людей, причастных к этому. Вечером солдата нашли мертвым. По версии Прохорова, он "лишь похлопал рядового", не желал ему зла и не мог предвидеть последствий.

Отмечается, что обвиняемый не признал вину. Суд также не выявил достаточных данных, свидетельствующих о прямой связи между действиями Прохорова и самоубийством солдата.