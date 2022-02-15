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В центре Москвы полностью перекрыто движение по Рязанскому переулку из-за прорыва трубы

Рассматривается вопрос о перемещении припаркованного транспорта, сообщили в ГИБДД

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение по Рязанскому переулку в центре Москвы полностью перекрыто из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Полностью перекрыто движение по Рязанскому переулку из-за прорыва трубы с горячей водой в районе дома 1. На месте происшествия дежурят экипажи ДПС", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что рассматривается вопрос о перемещении припаркованного транспорта, в целях безопасности, а также исключения помех при работе городских коммунальных служб.

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