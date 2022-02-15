Суд Тюмени решит вопрос о возврате в прокуратуру дела о ДТП с гибелью четырех человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Исетский районный суд Тюмени 24 февраля решит вопрос о возврате в прокуратуру дела 27-летнего Константина Макарова, который обвиняется в совершении ДТП, повлекшего за собой смерть четырех человек. Об этом ТАСС рассказал адвокат Артем Саркисян, который представляет интересы потерпевших.

"Сегодня в ходе допроса эксперта, который делал автотехническую экспертизу, был выявлен, на мой взгляд, ряд неточностей, которые мешают установлению истины по делу. В связи с этим мной были заявлены ходатайства о производстве новой экспертизы и о возврате дела в прокуратуру для устранения нарушений. Суд примет решение по этому ходатайству 24 февраля", - сказал он.

По словам Саркисяна, в ходе допроса эксперт не установил то, с какой скоростью двигался автомобиль под управлением Макарова и какова безопасная скорость движения на участке дороги, где произошла автоавария.

"Эксперт пришел к выводу, что при движении с максимально разрешенной на данном участке проезжей части скоростью 90 км/ч с момента обнаружения препятствия (дикого животного) в ближнем свете фар данный автомобиль не располагал технической возможностью предотвратить наезд на препятствие путем применения экстренного торможения. При этом значимым для дела является ответ на вопрос, имелась ли техническая возможность избежать ДТП именно на безопасной скорости, которая как уже указано, экспертом Хайдаровым А.М. установлена не была. Внятных причин, по которым экспертом не были запрошены у следствия сведения, позволяющие установить безопасную скорость движения, Хайдаровым А.М. предоставлено в ходе судебного заседания не было", - отметил Саркисян.

По словам адвоката, на вопрос о том, влияют ли размеры животного на механизм ДТП, эксперт ответил, что, делая вывод о механизме ДТП, вес и размер кабана им не учитывался. Также эксперт пояснил, что фактическую скорость движения автомобиля Infiniti установить не представилось возможным. Стрелка спидометра в момент столкновения остановилась на отметке 80 км/час, а реальная скорость автомобиля была выше 80 км/час. При этом он пояснил , что при столкновении с кабаном скорость автомобиля гасится.

"Кроме того, эксперт пояснил, что при проведении экспертного исследования им не учитывался дорожный просвет автомобиля. На вопрос о том, правильно ли, что если не было следов торможения, то не было и факта торможения, эксперт пояснил, что это не исключается и на проезжей части следов торможения не было зафиксировано.", - подчеркнул Саркисян.

Суть дела

В сентябре 2020 года на автодороге Курган - Тюмень произошло ДТП. Машина Infiniti под управлением Макарова выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lada Granta. В результате погибли водитель Lada Никита Кетов и трое пассажиров. Согласно объяснениям Макарова, водительского удостоверения он не имел и не получал, перед поездкой каких-либо алкогольных, наркотических или психотропных средств не употреблял. И хотя в его моче был обнаружен морфин, следствие не стало квалифицировать это как управление в состоянии опьянения.

Макаров неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, и к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", штрафы не оплачивал. По версии следствия, перед столкновением с машиной Кетова автомобиль Макарова врезался в дикого кабана, перебегавшего дорогу. Сторона потерпевших отмечает, что если этот факт и имел место, то это не снимает ответственности с Макарова за грубые нарушения ПДД.