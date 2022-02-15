Защите Олега Пулатова предоставят четыре недели на выступление по делу MH17

ГААГА, 15 февраля. /ТАСС/. Адвокаты Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине, будут располагать четырьмя неделями на изложение аргументов в пользу невиновности своего клиента. Об этом сообщили во вторник в суде.

"Очередная сессия слушаний пройдет с 7 марта по 1 апреля", - заявили в инстанции. Зал судебных заседаний зарезервирован на всю неделю с 14 по 18 марта, в остальные недели слушания будут проходить по понедельникам, средам и пятницам.

"В ходе данной сессии защита выступит со своими аргументами по делу, - уточнили в суде. - Пока неизвестно, будут ли заседания проходить в каждый из запланированных дней. Обстоятельства могут привести к тому, что слушания могут быть сокращены, перенесены, отложены или даже отменены".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы Совместной следственной группы, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.