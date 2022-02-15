Фигуранта дела о стрельбе под Смоленском приговорили к 12 годам заключения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 12 годам заключения в колонии строгого режима жителя города Ельни Смоленской области, который в августе 2021 году открыл стрельбу из ружья на улице и ранил двух человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 60-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему", п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью".

20 августа 2021 года между жителем Ельни и его соседями произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял из своего дома ружье и патроны, вернулся на улицу и несколько раз выстрелил в находившуюся на соседской придомовой территории семейную пару. Супругим, с которыми у него был конфликт, получили травмы различной степени тяжести. 22 августа мужчину арестовали в рамках расследования уголовного дела.