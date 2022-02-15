"Евраз" опроверг причастность металлургического комбината к загрязнению воздуха на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Евраз" опровергла информацию о причастности Нижнетагильского металлургического комбината к загрязнению воздуха в Нижнем Тагиле, о котором ранее рассказывали местные СМИ. На предприятии проходит проверка, которую проводят представители Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что жители Нижнего Тагила жаловались на смог с резким химическим запахом, после которого горожане почувствовали головную боль, тошноту и головокружение. Облако дыма якобы пришло со стороны предприятия "Евраз НТМК". Сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила на своей странице в Instagram, что в воздухе города зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. По ее словам, ведомство совместно с прокуратурой выехало на производственную площадку комбината для проверки.

"Превышение сероводорода в 20 раз зафиксировал пост УГМС, который находится на ул. Красная, 4 на расстоянии 2,5 км от комбината. Зафиксировано однократное превышение в течение двух часов по одному показателю. В то же время основное технологическое оборудование "Евраз НТМК" эксплуатируется круглосуточно и круглогодично в связи с непрерывностью технологических процессов производства кокса, чугуна, стали проката. С учетом этого разовые значительные превышения по отдельным загрязняющим веществам со стороны комбината невозможны", - говорится в сообщении компании.

Также в пресс-службе уточнили, что с 14 февраля на предприятии идет проверка, которую проводят представители Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Предприятие оказывает им необходимое содействие. Проверяющие побывали на коксохимическом производстве комбината и проверили выполнение организационных мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Порядок действий в такой период разработан с учетом специфики технологических процессов и согласован с госорганами. Все предусмотренные мероприятия выполняются своевременно и в полном объеме, отметили в пресс-службе.

"На "Евраз НТМК" действует аккредитованная лаборатория, которая ведет ежедневные замеры выбросов вредных веществ в зоне потенциального воздействия комбината на окружающую среду. В период неблагоприятных метеорологических условий, в том числе 14 февраля, превышений ПДК сероводорода лабораторией не было зафиксировано", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что на расстоянии 10 шагов от поста УГМС, который зафиксировал превышение, находится люк канализационного коллектора, а сероводород относится к специфическим выбросам от канализаций или городских свалок.

О компании

"Евраз" - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.