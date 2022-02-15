Самарский суд разрешил привлечь к ответственности судью в отставке за езду в пьяном виде

САМАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Коллегия судей Самарского областного суда удовлетворила представление генерального прокурора России и дала согласие на привлечение судьи в отставке Евгения Гладкова к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

"Коллегия судей Самарского областного суда <…> рассмотрела представление генерального прокурора Российской Федерации. Комиссия учла все доводы представления и материалы дела, а также ходатайство Гладкова Е.С., который просил рассмотреть материалы дела в его отсутствие. По итогам рассмотрения коллегия судей пришла к заключению об удовлетворении представления генерального прокурора Российской Федерации, вынесла заключение и дала согласие на привлечение судьи в отставке Гладкова Е.С. к административной ответственности", - отметили в судебной инстанции.

Уточняется, что 9 февраля в суд поступил материал по представлению генпрокурора России о даче согласия на привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ судьи в отставке Евгения Гладкова. Из представления следует, что 29 декабря 2021 года по улице Фрунзе сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре остановили автомобиль под управлением судьи в отставке, у которого выявили признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В действиях Гладкова сотрудники ДПС и органы прокуратуры усматривают признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

В суде отметили, что принятое заключение могут обжаловать в течение месяца в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.