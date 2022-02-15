Неизвестный напал на двух гражданок России в Стамбуле

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение на двух гражданок России в Стамбуле, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия в стамбульском районе Фатих. В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение, - сказал собеседник агентства. - В настоящее время пострадавшие находятся в Российской Федерации. Консульское учреждение обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования".

В дипмиссии добавили, что пострадавшие обратились с заявлением в полицию при содействии дежурного консульского сотрудника. "Преступник разыскивается", - отметили в генконсульстве.