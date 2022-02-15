На реке под Псковом опрокинулась аэролодка с девятью людьми на борту

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Аэролодка с девятью людьми на борту опрокинулась в акватории реки Толба в Псковской области, в результате инцидента один человек погиб. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

"Вблизи населенного пункта Толбица Псковского района на реке Толба произошло опрокидывание аэролодки "Бриз-600", судно особой конструкции, в котором находились девять человек, один человек погиб", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, восемь человек самостоятельно выбрались на берег, их местный житель доставил на остров имени Залита. "Время и дата проведения работ водолазной группы по извлечению погибшего из воды уточняется", - отметила собеседница агентства.