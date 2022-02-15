WSJ: производитель оружия выплатит $78 млн семьям жертв стрельбы в школе "Сэнди Хук"

ТАСС, 15 февраля. Американская компания-производитель оружия Remington Arms согласилась выплатить семьям некоторых жертв стрельбы, произошедшей в 2012 году в школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун (штат Коннектикут) $78 млн в рамках урегулирования группового иска против компании. Об этом во вторник сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката, представляющего семьи.

По ее данным, страховщики Remington, обанкротившейся в прошлом году, ранее предложили девяти семьям, подавшим иск против компании, $33 млн для его урегулирования. По словам адвоката, сейчас они заявили о готовности выплатить сумму в $78 млн.

Как сумма будет поделена между семьями погибших, газета не уточняет.

В декабре 2014 года семьи жертв трагедии подали в суд на производителя и продавца винтовки. Коллективный иск содержал обвинения в преступной халатности, повлекшей насильственную смерть. Подача иска была мотивирована тем, что винтовка Bushmaster AR-15, которую использовал преступник, разработана для ведения боевых действий и потому не должна была находиться в свободной продаже как не соответствующая требованиям охоты или защиты жилища.

14 декабря 2012 года вооруженный такой винтовкой и двумя пистолетами 20-летний Адам Лэнза вошел в здание школы "Сэнди Хук" и расстрелял там 20 детей и шесть взрослых, перед этим убив свою мать. Когда к школе прибыли полицейские, Лэнза покончил с собой.