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Водолазы обнаружили в реке под Псковом тело пассажира с опрокинувшейся аэролодки

Восемь человек выбрались на берег самостоятельно

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в реке Толба в Псковской области тело пассажира аэролодки, которая опрокинулась в акватории водоема с девятью людьми на борту. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

"Найдено тело мужчины, упавшего в реку в результате опрокидывания аэролодки. Его обнаружили водолазы. Тело поднято, доставлено на берег. Выясняются все обстоятельства инцидента", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал об инциденте вблизи населенного пункта Толбица: произошло опрокидывание аэролодки "Бриз-600". В момент ЧП на судне находились девять человек, один погиб. По данным МЧС, восемь человек самостоятельно выбрались на берег, местный житель доставил их на остров имени Залита.

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