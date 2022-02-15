В Гондурасе правоохранительные органы задержали экс-президента Эрнандеса

МЕХИКО, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во вторник был задержан по месту жительства в Тегусигальпе, столице страны. Об этом сообщила на своем сайте газета Tribuna. Правоохранительные органы провели операцию при повышенных мерах безопасности, однако никаких инцидентов в ходе нее зафиксировано не было.

Во вторник стало известно, что суд центральноамериканской республики выдал ордер на арест Эрнандеса. Ранее власти Гондураса получили от США запрос от США на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Его обвиняют в контрабанде наркотиков, полагая, что он был причастен к перевозке на американскую территорию значительного объема кокаина.

Эрнандес заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося экстрадиции бывшего главы государства, отводится до трех месяцев.

В конце марта 2021 года суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата экс-президента Гондураса, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.