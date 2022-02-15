В складском ангаре в Туле произошел пожар

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в складском ангаре в Туле на площади 1,5 тыс. кв. метров, кровля здания обрушилась. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре в складском ангаре поступило в 22:25. По прибытии было установлено, что здание горит по всей площади - 1 500 кв. метров, произошло обрушение кровли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информация о пострадавших не поступала. "В 23:35 пожар локализован", - добавили в ведомстве, отметив, что его тушат по повышенному рангу.