На юго-востоке Бразилии в результате паводка погибли шесть человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр регионального развития Рожериу Маринью.

"Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм [осадков] выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни", - отметил он.

По информации телеканала Globo, за шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков. На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала, видны затопленные улицы, скверы и дворы жилых домов.

Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий удара стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 70 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.