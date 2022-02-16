В Приамурье строительная компания не выплатила зарплату на сумму более 1,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Руководитель одной из строительных компаний в Амурской области, не выплатил сотрудникам предприятия зарплату на сумму более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"С начала октября 2021 года по февраль 2022 одним из руководителей ООО "Монолит-Сервис", осуществляющим строительную деятельность на территории Свободного, не выплачивалась работникам заработная плата. Задолженность сформировалась более чем за три месяца и составила свыше 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"). Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее прокурор Амурской области Александр Бучман сообщал, что в 2021 году надзорным органом были закрыты все дела, касающиеся задолженности по выплатам заработной платы на предприятиях региона. Суммарный долг тогда составил 1,5 млрд рублей.