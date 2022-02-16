В Алтайском крае суд приговорил к условному сроку контрабандиста военных наград

БАРНАУЛ, 16 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Барнаула в Алтайском крае вынес приговор жителю, виновному в попытке сбыта орденов и медалей периода Великой Отечественной войны, сообщает в среду пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. Мужчина получил более трех лет условного срока.

"Установлено, что он приобрел в целях последующего сбыта за пределы России 33 госнаграды СССР, в числе которых ордена "Дружбы народов", медали "За отвагу", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы" и другие. На одной из торговых площадок сети Интернет он нашел иностранного покупателя, которому предложил приобрести ордена и медали СССР периода Великой Отечественной войны с комплектом документов. После получения свыше 100 тыс. рублей он осуществил пересылку наград посредством международного почтового отправления. Посылку изъяли сотрудники ФСБ в почтовом отделении Барнаула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость наград, которые отнесены к культурным ценностям, превышает 140 тыс. рублей. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей") и ст. 324 УК РФ ("Незаконное приобретение и сбыт государственных наград СССР"). Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.

"После вступления приговора в законную силу все изъятые награды будут переданы для хранения в Алтайский государственный краеведческий музей", - подчеркивается в пресс-релизе.

Дело о попытке сбыта за рубеж военных наград было возбуждено на Алтае в апреле прошлого года.