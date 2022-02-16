В Приморье после коллективной жалобы возбуждены дела о нарушениях при перевалке угля

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура после коллективного обращения жителей поселка Дунай в Приморье возбудила дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц и стивидорной компании из-за нарушений при перевалке угля предприятием "Порт Вера". Об этом сообщила в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По поручению генерального прокурора Российской Федерации в Дальневосточной транспортной прокуратуре рассмотрено коллективное обращение жителей п. Дунай Приморского края о нарушениях ООО "Порт Вера" их прав на благоприятную окружающую среду при перевалке угля в морском порту. <...> Находкинским транспортным прокурором внесено представление руководителю ООО "Порт Вера", в отношении стивидорной компании и его должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Дела возбуждены по статьям "Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий", "Нарушение правил обращения с отходами производства и потребления", "Нарушение законодательства о государственной экологической экспертизе", "Нарушение правил охраны водных объектов", "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне".

Проверка, проведенная после обращения жителей поселка, показала, что предприятие не установило нужное количество подпорных стенок и пылеветрозащитных экранов, кроме того, не контролировалась высота штабеля угля, а конвейерная лента не была закрыта защитными кожухами. В нарушение Водного кодекса РФ предприятие обустроило стоянку спецтехники в водоохранной зоне бухты Подъяпольского, где нет твердого водонепроницаемого покрытия. Кроме этого, территория производственной площадки стивидорной компании, технологические проезды, причальные сооружения, берегоукрепление, отбойные устройства и ледовое покрытие в зоне влияния предприятия покрыты остатками груза, мелкодисперсной угольной пылью. Также вопреки закону "Об отходах производства и потребления" допущено размещение отходов производства и потребления вне специально оборудованной площадки и разделения по видам отработанных материалов.