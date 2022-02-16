На Транссибе в Приморье грузовик столкнулся с поездом

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль столкнулся с поездом на Транссибирской железнодорожной магистрали в Приморье в среду, из-за столкновения произошел сход двух колесных пар локомотива. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"16 февраля 2022 года в 05:52 мск на перегоне Лимонник - Варфоломеевка однопутного неэлектрифицированного участка Новочугуевка - Сибирцево Дальневосточной железной дороги при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с проходящим грузовым поездом", - говорится в сообщении.

Машинист увидел выезжающий на переезд грузовик, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось. Пострадавших нет, уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия допущен сход двух колесных пар локомотива грузового поезда. На место ДТП отправлен восстановительный поезд со станции Уссурийск.