Школу в Красноярске эвакуировали после обнаружения бутылки с проводами

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Учащихся и персонал одной из школ Красноярска эвакуировали после обнаружения там пластиковой бутылки с обрывками проводов. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В дежурную часть отдела полиции №8 МУ МВД России "Красноярское" обратилась директор школы с сообщением о том, что в коридоре на втором этаже обнаружен подозрительный предмет. Учащиеся и персонал были эвакуированы", - сообщили в главке.

Как уточнили в полиции, подозрительным предметом оказалась пластиковая бутылка с обрывками проводов. По видеокамерам установили, что на подоконник ее поставили два ученика 2007 и 2008 годов рождения. Подростки на учете не состоят.

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу два ученика 11-х классов, подозреваемых в рассылке сообщений о минировании нескольких объектов. В середине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуацию проводили из 2 470 образовательных и иных учреждений Красноярска и Красноярского края. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. По словам подростков, они делали это ради шутки.